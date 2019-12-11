Кількість жертв унаслідок виверження вулкану у Новій Зеландії збільшилася до восьми

Унаслідок виверження вулкану на острові Уайт-Айленд у Новій Зеландії загинуло вже восьмеро осіб.

Про це повідомляє ITV.

"Дев'ять людей, офіційно вважають зниклими безвісти за наслідками виверження вулкану у Новій Зеландії. Двоє з понад 30 постраждалих унаслідок виверження померли в лікарні у понеділок, таким чином загальна кількість загиблих зросла до восьми осіб", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, кількість тих, хто може опинитися у переліку загиблих - включаючи тих людей, що вже знайдені мертвими, становить 17 осіб.

Ще 28 врятованих залишаються шпиталізованими, у тому числі 23 перебувають у критичному стані.

Половина з 47 відвідувачів острова, у момент виверження вулкану, були австралійцями. Влада стверджує, що на острові під час стихійного катаклізму перебували 24 австралійці, дев'ять американців, п’ять новозеландців, четверо німців, двоє британців, двоє китайців та один малайзієць.

Як відомо, Уайт-Айленд або Вакаарі є одним з найактивніших вулканів країни. Попри це, Білий острів є популярним туристичним напрямком. Упродовж останніх років на острові відбулося декілька вивержень, але ніхто не постраждав.