Нова Зеландія замовила зі США шкіру для пересадки постраждалим від виверження вулкана

Через велику кількість постраждалих від виверження вулкана на острові Уайт-Айленд Нова Зеландія замовила у США більше мільйона квадратних сантиметрів шкіри для пересадки.

Про це повідомляє Sky News.

“Нова Зеландія замовила 1,2 мільйона квадратних сантиметрів шкіри зі Сполучених Штатів для лікування пацієнтів, які отримали опіки до 95% тіла”, - йдеться у повідомленні.

Хірурги цілодобово працюють над 29 пацієнтами в опікових центрах по всій країні з моменту, коли вулкан раптово почав вивергатися на острові Уайт-Айленд, біля Північного острова Нової Зеландії.

У більшості постраждалих обпечено в середньому 40-50% тіла, але є пацієнти з опіками до 95% шкіри. 22 особи підключені до апаратів штучного дихання через опіки дихальних шляхів.

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Як повідомлялося раніше, у результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд у Новій Зеландії загинуло вже шестеро осіб.

На момент виверження вулкана неподалік перебували 47 людей. Вік постраждалих - від 13 до 72 років, більшість були туристами. Серед них – 24 людини з Австралії, двоє - з Китаю, четверо - з Німеччини, одна людина з Малайзії, дві з Великобританії, дев'ять зі США і п’ять з Нової Зеландії.

У поліції попереджають, що ймовірність того, що в результаті виверження вулкана ще хтось вижив, дуже низька.

Уайт-Айленд або Вакаарі є одним з найактивніших вулканів Нової Зеландії. Незважаючи на це, Білий острів є популярним туристичним напрямком. За останні роки на острові відбулося кілька вивержень, але тоді ніхто не постраждав.

Фото: GeoNet