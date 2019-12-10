Зросла кількість жертв вулкана у Новій Зеландії

У результаті виверження вулкана на острові Уайт-Айленд у Новій Зеландії загинуло вже шестеро осіб.

Про це повідомляє місцеве видання Stuff.

«Шоста людина загинула після виверження Вакаарі (Уайт-Айленд) в понеділок вдень», - йдеться у повідомленні.

Вона раніше була доставлена до лікарні Міддлмор, однак лікарі не змогли врятувати її життя.

Раніше повідомлялося про 5 загиблих.

Як зазначається, 27 врятованих постраждалих осіб отримали опіки понад 30 відсотків тіла. Вірогідно, їм знадобиться пересадка шкіри. У багатьох людей також пошкоджені легені, деякі пацієнти підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

На момент виверження вулкана поблизу нього перебувало 47 людей. Постраждалі - люди віком від 13 до 72 років, більшість були туристами. Серед них – 24 людини з Австралії, двоє - з Китаю, четверо - з Німеччини, одна людина з Малайзії, дві з Великобританії, дев'ять зі США і п’ять з Нової Зеландії.

У поліції попереджають, що ймовірність того, що в результаті виверження вулкану ще хтось вижив, дуже низька.

Також поліція Нової Зеландії заявляє, що поки не відкриватиме кримінальне розслідування щодо смертей людей.

Уайт-Айленд або Вакаарі є одним з найактивніших вулканів Нової Зеландії. Незважаючи на це, Білий острів є популярним туристичним напрямком. За останні роки на острові відбулося кілька вивержень, але ніхто не постраждав.

Фото: STUFF