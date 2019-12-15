Меркель кличе у Німеччину кваліфікованих працівників із-за меж ЄС

Німеччина потребує більше кваліфікованих працівників з третіх країн, тобто країн, які не є членами Євросоюзу.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у відеоповідомленні.

"Багато підприємств невідкладно шукають спеціалістів... Федеральний уряд ухвалив стратегію залучення кваліфікованих фахівців", - сказала Меркель.

Окрім кадрів "академічного рівня" не вистачає також кваліфікованих робітників, а без таких кадрів неможливий розвиток економіки, додала канцлер.

За її словами, урядова стратегія залучення кваліфікованих працівників включає 3 пункти: використання власних кадрових ресурсів шляхом підвищення рівня підготовки, по-друге, залучення робітників з країн ЄС (зараз таких у Німеччині 2,5 млн) і, зрештою, запрошення працівників з держав, які не є членами ЄС, оскільки європейців не вистачає для заповнення всіх вакансій.

Фахівці з країн — не членів зможуть приїжджати в ФРН згідно із законом, який набере чинності 2 березня 2020 року.

Завдання — знайти кадри, зауважила Меркель.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, в понеділок у Берліні відбудеться засідання, присвячене обговоренню закону, який створює правові рамки для такої міграції, та аспектам його застосування на практиці.