У Сенаті США розкритикували Трампа за торговельну угоду з Китаєм

Представники Демократичної партії розкритикували укладення угоди між США та КНР про поступову відмову від мит на китайські товари.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Угода з Китаєм, про яку оголосив Трамп, - це саме те, чого ми найбільше боялися», - цитує The Hill сенатора від демократів Кріса Мерфі.

Він зазначив, що Трамп власноруч завдав удару по економіці США, знищивши 300 тисяч робочих місць, притому що ця угода не зобов'язує Китай до серйозних структурних реформ

«Це типовий Дональд Трамп - створення кризи та показушна боротьба з нею без будь-якого виграшу для США. Це те, що він завжди робить і за що платять американські сім'ї», - наголосив Мерфі.

Несправедливими й незбалансованими вважає відносини США з Китаєм лідер демократичної меншості в Сенаті Чарльз Шумер.

«Є величезні структурні нерівності, несправедливість і незбалансованість у торговельних відносинах Китаю зі США. Спочатку Трамп здавався єдиним президентом, котрий наважився розв’язати цю проблему, але зараз, згідно з повідомленнями, він купився на непевну й ненадійну обіцянку Китаю придбати сою», - написав Шумер у Twitter.

Reports say Pres. Trump sold out for a temporary, unreliable promise from China to purchase some soybeans



We’ve heard this song & dance from China before



Yet again Pres. Trump can’t be relied on to do the right thing—even when his statements were pointing in the right direction pic.twitter.com/xsHo5aeqpT — Chuck Schumer (@SenSchumer) 13 грудня 2019 р.

За його словами, «ми вже чули від Китаю цю пісню».

«Не можна покладатися на Дональда Трампа, сподіватися, що він зробить правильну річ для американських робітників і підприємств, навіть коли його заяви мають правильне спрямування», - додав сенатор.

Як повідомлялося, США й КНР оголосили про досягнення першого етапу угоди, яка передбачає зниження мит та збільшення закупівлі Китаєм американської сільськогосподарської продукції.

За даними торгового представника США Роберта Лайтгайзера, Америка зберігатиме 25-відсоткове мито на китайські товари на суму близько $250 млрд доларів, але знизить ставку приблизно до 7,5% на імпорт вартістю $120 млрд.