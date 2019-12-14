В Італії суд зобов'язав Facebook відновити сторінку неофашистської партії
Укрінформ
Італійський суд виніс рішення про те, що соціальна мережа Facebook має відновити сторінку неофашистської партії.
Про це повідомляє EUobserver.
"Суд у Римі вирішив, що Facebook має відновити сторінку неофашистської партії CasaPound та сплатити їй 800 євро за кожен день, поки сторінка не працювала", - йдеться у повідомленні.
Суддя дійшов висновку, що в такий спосіб партія була "виключена з італійського політичного дискурсу".
CasaPound була заснована наприкінці 1990-х років як клуб прихильників Муссоліні.
Повідомляється, що Facebook розглядає варіанти розв'язання проблеми.