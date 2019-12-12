Соцмережі сприяють поширенню фейків — експерт

У соціальних мережах легше повірити у фейки та дезінформацію.

Таку думку висловила голова “Української фундації безпекових студій” Юлія Каздобіна під час круглого столу в Укрінформі.

«Вже не раз психологи проводили експерименти, які показували, що навіть якщо людина знала, що якась новина є неправдивою, то після того, як вона повториться кілька разів, мозок починає сприймати знайоме як правдиве. І в результаті соціальні мережі є дійсно сильним інструментом впливу на нас та на те, як змінюється наш світогляд», - сказала вона.

Читайте також: Окупанти поширюють фейки про підготовку бійцями ЗСУ диверсій у місцях розведення

Як зазначила Каздобіна, у фейках та дезінформації є частина правдивої інформації і є частина недостовірної, яка провокує людей на емоції, аби вони не могли критично оцінювати новини.

Користувачі у соціальних мережах більш довірливі, тому що дезінформацію випадково можуть поширювати друзі та знайомі, яким довіряєш, підкреслила експертка.