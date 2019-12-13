США ввели санкції проти сина президента Нікарагуа

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти сина нікарагуанського лідера, Рафаеля Антоніо Ортега Мурілло, а також кількох компаній, які використовувалися ним та іншими членами президентської родини для власного збагачення.

Про це йдеться в офіційному повідомленні американського Мінфіну.

"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США запровадив санкції проти Рафаеля Антоніо Ортега Мурілло, сина президента Нікарагуа Даніеля Ортега, а також двох компаній, якими він володіє чи здійснює контроль, щоби забезпечувати фінансування й відмивання грошей для режиму Ортеги", - зауважили в американському відомстві.

Крім того, OFAC вніс до списку санкцій компанію Distribuidor Nicaraguense de Petroleo S.A. (DNP), контроль над якою здійснюють син президента, а також перша леді та віцепрезидент Нікарагуа.

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"Члени родини Ортега використовували DNP для особистого збагачення за рахунок позаконкурентних контрактів з урядовими структурами Нікарагуа", - зазначили в Міністерстві фінансів США.