США ввели санкції проти сина президента Нікарагуа
Про це йдеться в офіційному повідомленні американського Мінфіну.
"Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США запровадив санкції проти Рафаеля Антоніо Ортега Мурілло, сина президента Нікарагуа Даніеля Ортега, а також двох компаній, якими він володіє чи здійснює контроль, щоби забезпечувати фінансування й відмивання грошей для режиму Ортеги", - зауважили в американському відомстві.
Крім того, OFAC вніс до списку санкцій компанію Distribuidor Nicaraguense de Petroleo S.A. (DNP), контроль над якою здійснюють син президента, а також перша леді та віцепрезидент Нікарагуа.
"Члени родини Ортега використовували DNP для особистого збагачення за рахунок позаконкурентних контрактів з урядовими структурами Нікарагуа", - зазначили в Міністерстві фінансів США.