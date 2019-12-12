США успішно випробували нову балістичну ракету середньої дальності

Військово-повітряні сили США провели успішне випробування балістичної ракети наземного базування, обладнаної під доставку звичайних видів озброєння на дальності середнього діапазону.

Про це повідомили в четвер у Міністерстві оборони США, розмістивши також відео з випробувальним пуском ракети.

"12 грудня 2019 року о 8:30 за тихоокеанським часом американські ВПС у партнерстві з Управлінням стратегічних можливостей провели льотне випробування прототипу умовно наземної балістичної ракети, сконфігурованої під звичайні озброєння, з бази ВПС Ванденберг, штат Каліфорнія", - зазначається в повідомленні.

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При цьому уточнюється, що ракета подолала приблизно 500 км у повітрі та завершила політ у відкритому океані. Інших даних про ракету не повідомляється.

"Зібрані під час цього випробування дані й результати будуть представлені в доповіді Міністерству оборони про розвиток майбутніх можливостей ракет середньої дальності", - зазначили в оборонному відомстві США.