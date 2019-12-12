США успішно випробували нову балістичну ракету середньої дальності
Про це повідомили в четвер у Міністерстві оборони США, розмістивши також відео з випробувальним пуском ракети.
"12 грудня 2019 року о 8:30 за тихоокеанським часом американські ВПС у партнерстві з Управлінням стратегічних можливостей провели льотне випробування прототипу умовно наземної балістичної ракети, сконфігурованої під звичайні озброєння, з бази ВПС Ванденберг, штат Каліфорнія", - зазначається в повідомленні.
При цьому уточнюється, що ракета подолала приблизно 500 км у повітрі та завершила політ у відкритому океані. Інших даних про ракету не повідомляється.
"Зібрані під час цього випробування дані й результати будуть представлені в доповіді Міністерству оборони про розвиток майбутніх можливостей ракет середньої дальності", - зазначили в оборонному відомстві США.