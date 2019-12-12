У Британії біля виборчої дільниці знешкодили підозрілий пристрій

У Британії біля виборчої дільниці в Північному Ланаркширі виявили і знешкодили підозрілий пристрій і заарештували підозрюваного 48-річного чоловіка.

Про це повідомляє ВВС.

«48-річний чоловік був заарештований після того, як підозрілий пристрій було виявлено біля виборчої дільниці у Північному Ланаркширі», - йдеться у повідомленні.

Пристрій знайшли на першому поверсі будинку Glen Tower в місті Мотеруелл близько першої ночі, поліція евакуювала місцевих жителів і провела контрольований вибух. Після цього всім евакуйованим дозволили повернутися додому.

Загальна кімната в Glen Tower мала використовуватися як виборча дільниця цього району, проте після інциденту виборців попросили проголосувати в іншому місці.

Нагадаємо, 12 грудня 2019 року у Великій Британії проходять дострокові вибори парламенту.