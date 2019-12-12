Вибори у Британії: перевага консерваторів стрімко скоротилася

У 650 виборчих округах триває, без перебільшення, доленосне голосування, і його підсумки наразі ніхто не може передбачити

У Великобританії - день дострокових парламентських виборів, які ініціював прем'єр-міністр країни Борис Джонсон, щоб провести через парламент угоду про Brexit. Протягом майже року Палата громад Британії не змогла підтримати жодного рішення про вихід (або не вихід) з Європейського Союзу. Депутати в ході голосувань провалили всі варіанти угоди з Брюсселем, запропоновані як Джонсоном, так і його попередницею на посаді глави уряду Терезою Мей.

Виборчі дільниці відкрилися 12 грудня о 7:00 і закриються о 22:00. Цілу ніч йтиме підрахунок голосів, вже до ранку будуть відомі результати. А на 17 грудня вже призначено засідання нового складу Британського парламенту.

Опитування

Правляча Консервативна партія зберігала лідерство впродовж всієї виборчої кампанії і в останній день перед виборами може розраховувати на 339 мандатів у Палаті громад, повідомляє телеканал Sky News, хоча лейбористи та їх лідер Джеремі Корбін скоротили відставання. Вони можуть отримати 231 місце (раніше прогнозувалося – 211). Нині очікувана перевага консерваторів у майбутньому парламенті - лише 28 мандатів, хоча раніше партії прогнозували перевагу в 68 місць. Збільшилася кількість тих, хто проголосує за ліберал-демократів і Шотландську національну партію - 15 і 41 місце, відповідно. І якщо уявити коаліцію хоча б когось і з них, то у Брекзита виникають проблеми…

Дослідження спирається на понад 100 тисяч інтерв'ю впродовж семи днів, а також на демографічні дані, дані з виборчих округів і національну статистику.

Брекзит

Джонсон обіцяє своїм виборцям завершити, нарешті, «розлучення» Великобританії з ЄС до 31 січня 2020 року. Він готовий навіть на вихід з Євросоюзу без угоди з Брюсселем.

Лейбористи ж, принаймні їх лідер, не хочуть «жорсткого» брекзиту - адже він, як вважає Корбін, призведе до скасування в Англії європейських соціальних і екологічних стандартів. Корбін хоче провести нові переговори з ЄС - теж про вихід, але набагато поміркованіший. Більш того, в разі перемоги лейбористів, буде проведено другий загальнонаціональний референдум про членство Великобританії у ЄС - цього Корбін довго не хотів, але змушений був пообіцяти. При цьому в Лейбористській партії існує впливове єврокрило, незадоволене двозначною позицією лідера, який намагався подобатися і тим виборців, які «за» і тим, хто «проти» виходу з Євросоюзу, але врешті розізлив і тих, і інших.

Утім, тему брекзіта в центр своєї виборчої кампанії поставили саме торі. Лейбористи ж виходять з того, що для більшості їхніх виборців соціальні проблеми важливіші.

Ліберально-демократична партія, яка, за опитуваннями, має третю за кількістю виборців підтримку в країні, твердо виступає проти "брекзиту".

Теледебати: нелегкий вибір між брекзитом і соціалізмом

7 грудня Борис Джонсон і Джеремі Корбін взяли участь в останніх теледебатах: посперечалися про охорону здоров'я, освіту, "Брекзит" і безпеку, зокрема, з огляду на убивство волонтерів поблизу Лондонського мосту.

"Британцям потрібен новий амбітний уряд, який був би на їхньому боці. Щоб він наповнив їхні кишені грошима, зберіг Національну службу охорони здоров'я, відновив якість державних послуг, гарантував їм безкоштовний догляд за людьми похилого віку та безкоштовну освіту. Так, все це означає, що тим, хто багатший, доведеться платити трохи вищі податки , - заявив лідер Лейбористської партії.

Корбін розкритикував торі за скорочення видатків на соціальні потреби і за намір укласти торговельну угоду з США, яка суперечить інтересам британців.

Борис Джонсон і Джеремі Корбін взяли участь у теледебатах

Джонсон звинуватив опонента у "відсутності твердої позиції" і заявив, що народу доведеться вибирати між "стабільністю і невизначеністю".

"Ми доведемо "Брекзит"до кінця. Ми вилікуємо цей параліч. Ми можемо змінити країну за рахунок великих інвестицій в систему охорони здоров'я. 50 тисяч нових медсестер. Збільшення фінансування шкіл. На 20 тисяч поліцейських на вулицях більше... Перед нами відкриваються нові можливості завдяки чудовій інфраструктурі, освіті, технологіям. Єдиний шлях розкрити потенціал країни - допомогти консерваторам здобути більшість ", - заявив Джонсон.

Мігранти

Прем'єр-міністр Великобританії пообіцяв знизити рівень імміграції, повідомляє Reuters. Консерватори пропонують нові законопроекти для контролю кількості осіб, які можуть переїхати до Британії з інших країн після Brexit, що, на їх думку, означатиме, що в країні буде менше "некваліфікованих працівників".

Підхід до контролю за імміграцією буде грунтуватися на австралійській системі балів. Джонсон зазначив, що його увага зосередиться на некваліфікованій міграції, але висококваліфіковані працівники і далі зможуть приїхати до Британії.

"Я не проти імміграції... якщо у них є таланти, і вони хочуть робити бізнес і заробляти на життя в Британії і сприяти розвиткові нашої країни", - запевнив він.

Тим часом Мусульманська рада Британії розкритикувала Консервативну партію за те, що вона не боролася з ісламофобією у своїх рядах. Сам Джонсон теж був підданий критиці за ісламофобські вислови. Лідер вибачився за ісламофобію в партії, проте його все ще закликають вибачитися за власні образливі висловлювання щодо жінок-мусульманок, пише The Guardian. Джонсон пообіцяв, що відбудеться незалежне розслідування щодо ісламофобії, антисемітизму, будь-яких упереджень та дискримінації.

Проте й Корбін зазнає в Британії критики з «національного питання». Його звинувачують в слабкій протидії антисемітизму в лавах його партії.

«Російський» кіберскандал

Джеремі Корбін оприлюднив у розпал передвиборної кампанії нібито "секретний" план уряду, звинувативши консерваторів та голову уряду Бориса Джонсона у брехні, інформує BBC.

Таємний документ передбачає запровадження митного контролю на кордоні між основною частиною Великої Британії та Північною Ірландією, що де-факто означає появу повноцінного кордону у межах однієї держави. Корбін заявив, що це є неприпустимим для інтересів держави, а крім того, матиме негативний вплив на економіку Великої Британії.

Джонсон спростував "злив" лейбористів, назвавши слова Корбіна "маячнею".

Як пише CNN, за цими документами може стояти Росія, яка знову намагається впливати на вибори. Є докази того, що люди, які стоять за запущеною в мережі кампанією, відправляли посилання на ці фейкові пости безпосередньо британським журналістам і політикам. Аналогічна схема застосовувалася в США на виборах 2016 року. Вважається, що це робить та сама російська група, яка раніше видавала себе в мережі за сенатора Марко Рубіо.

Канадські спецслужби допомагають британським колегам протидіяти сторонньому втручанню у виборчий процес. Про це повідомляє CBC News із посиланням на речника Центру безпеки комунікацій. Ця канадська спецслужба відповідає за радіоелектронну розвідку, захист урядових інформаційних і комунікаційних мереж, а також за криптографію.

Мажоритарна система диктує свої умови

Згідно з опитуваннями, партії - противники Джонсона і брекзиту мають підтримку більшості британців, але в мажоритарній системі голосування, як відомо, важливо, хто переміг на виборчому окрузі, а не скільки голосів у тих, хто посів другі-треті місця.

Ось карта симпатій британських виборців по округах. Синій колір - там, де очікується перемога кандидата від консерваторів. Червоний - від лейбористів, помаранчевий - ліберальних демократів. Жовтий колір нагорі - шотландська партія. Якщо колір насичений - це означає впевнену перемогу, а слабенькі блакитно-рожеві тони свідчать, що в цьому окрузі боротьба ще триває за кожен голос.

І ось два "блакитних" приклади, де кандидат Консервативної партії, ймовірно, виграє, хоча у його основних суперників більше голосів: 46 відсотків проти 43+7 у Північному Норвічі та 44 проти 39+10 в Гілдфорді. І таких «підвішених» округів, як бачимо, на карті ще чимало.

Залишилося набратися терпіння до завтрашнього ранку.

Олександр Волинський, Київ