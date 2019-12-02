Лондонський теракт: кілька подробиць, які роблять його особливим

Убивця з ножем накинувся на двох молодих ідеалістів, які боролися за людське ставлення до ув’язнених

29 листопада на Лондонському мості поліцейські застрелили нападника, який перед цим ножем убив двох людей. Оскільки на злочинцеві був «жилет смертника» (втім, як пізніше з’ясувалося, муляж), його не стали затримувати. Пізніше стало відомо, що це 28-річний мешканець графства Стаффордшир – у 2012 році був засуджений за звинуваченням у підготовці теракту на16 років, але вийшов на волю у грудні 2018-го.

Багато людей у Британії ставлять питанням: як і чому людина, засуджена за підготовку теракту, була достроково звільнена? Той факт, що поліції було все відомо про Хана, підняв хвилю критики щодо існуючої в Британії системи виконання покарання і звільнення засуджених. Прем'єр-міністр Борис Джонсон повідомив, що таких засуджених за статтею про тероризм, які вийшли на свободу достроково… вже 74. Міністерство юстиції оголосило, що терміново переглядає умови дострокового звільнення для тих, хто сидить за статтями, пов'язаними з тероризмом.

Джек Мерріт і Саскія Джонс

Стали відомі імена загиблих: 23-річна Саскія Джонс і 22-річний Джек Мерріт були випускниками Кембриджського університету і працювали в рамках проекту, мета якого… реабілітація та допомога колишнім в'язням знову інтегруватися в суспільство. Один з таких колишніх ув'язнених, якому допомагали реабілітуватися, і став їхнім убивцею.

Реабілітаційна програма для ув'язнених, за словами представників Кембриджського університету, де вона була розроблена, мала зруйнувати стереотипи і відкрити можливості для її учасників почати нормальне життя.

Батьки Джека Мерріта та Саскії Джонс говорять про те, що їхні діти загинули, займаючись справою, яку любили. За їхніми словами, вони вірили у виправлення і реабілітацію і не вірили в помсту злочинцям з боку суспільства.

Віце-канцлер Кембриджського університету професор Стівен Тоуп заявив: "Найбільша трагедія полягає в тому, що ці люди були вбиті тим, кому вони прагнули допомогти".

28-річний Усман Хан був засуджений у 2012 році за участь у групі, яка готувала вибухи і планувала відкрити в Пакистані табір для підготовки терористів. Усман Хан звинувачень не визнав: "Я народився і виріс в Англії, в Сток-он-Тренто. Мене все тут знають, і якщо ви їх запитайте, вони знають, що всі ці ярлики, які на мене наклеюють - терорист, те-се, - вони знають: я не терорист".

Хан вийшов на свободу умовно-достроково в грудні 2018 року, відсидівши половину терміну. Він зобов'язаний був носити електронний браслет, за допомогою якого поліція могла стежити за його пересуваннями. У суботу поліція підтвердила, що в момент нападу на зловмиснику був цей браслет.

Місцем злочину стало те місце, де злочинцеві намагалися допомогти

Лондон-бридж зрозташований у жвавому фінансовому і туристичному центрі британської столиці. Два роки тому тут уже стався великий теракт, в результаті якого загинули вісім осіб і майже півсотні були поранені. Але цього разу, всупереч першим повідомленням злочин стався не на мосту.

У будівлі «Фішмонгерс Хол» неподалік Лондонського мосту проходила навчальна сесія, організована Кембриджським університетом у рамках… реабілітаційної програми для ув'язнених «Вчимося разом». Згідно з програмою, разом займаються студенти та засуджені, які відбувають термін в британських в'язницях. Джек Мерріт та Саскія Джонс були серед координаторів програми. А одним з їх підопічних був Усман Хан.

Убивця (маючи ніж та муляж «пояса смертника»!) провів на заняттях півдня, відвідав кілька семінарів, на яких навіть розповів, як відбував своє ув’язнення… а потім. Чи наважився, чи психонув від власних розповідей про в’язницю, але близько 14-ї години він напав з ножем на волонтерів. Двоє присутніх чоловіків, озброївшись тим, що було в кімнаті - стільцем, вогнегасником кинулися до нападника. Причому один з них - 42-річний учасник програми, засуджений в 2004 році на 15 років за вбивство жінки; термін його ув'язнення добігає кінця, і він був... ВІДПУЩЕНИЙ З В’ЯЗНИЦІ на один день на цю конференцію.

Хан вибіг з приміщення, опинився на Лондонському мосту, де його скрутили перехожі, а після застрелили поліцейські.

Убивцю затримали перехожі

В соцмережах з'явилися зняті очевидцями відео, на яких видно, як один з тих, хто намагався його затримати, відбігає з великим ножем в руці, який щойно забрав у нападника.

Потім озброєні поліцейські відштовхують людей від лежачого Хана і стріляють.

Британія вже має досвід і «закручування гайок» і «відкручування»

Депутат парламенту Іветт Купер, яка в 2011-2015 роках обіймала посаду міністра внутрішніх справ в тіньовому уряді лейбористів, покладає провину на партію консерваторів: вона нагадує, що в 2012 році уряд консерваторів скасував закон, за яким засуджені за тероризм мали залишатися за гратами довічно. Зокрема, закон від 2003 року встановлював можливість тюремного ув'язнення на невизначений термін (в деяких документах використовується термін " безстрокове довічне ув'язнення") для осіб, визнаних небезпечними злочинцями.

Ця правова норма мала назву "Тюремне ув'язнення з метою захисту суспільства" (Imprisonment for Public Protection, IPP).

Відповідно до цього закону, суддя встановлював тільки мінімальний термін, який повинен відбути засуджений. А наприкінці цього терміну спеціальна комісія мала вирішити, чи становить засуджений небезпеку для суспільства і, отже, чи може вийти на свободу.

Під дію цього закону мали підпасти приблизно 900 осіб, які скоїли насильницькі злочини. Але прогнози виявилися сильно заниженими: до 2012 року, коли закон про IPP був скасований, до безстрокового ув'язнення були засуджені понад 6 тисяч осіб.

У відповідь нинішня глава МВС Пріті Пател заявила, що скасування тієї правової норми було необхідне, щоб "покласти край введеній лейбористами практиці автоматичного звільнення засуджених". Йдеться про прийнятий у 2008 році лейбористським урядом закон, що спрощує процедуру умовно-дострокового звільнення - аж до автоматичного виходу з місць позбавлення волі для осіб, які відбули половину призначеного їм терміну. Зокрема, Усман Хан був звільнений саме за «лейбористським» законом від 2008 року.

…а в країні ж ще й вибори

У контексті злочину на Лондонському мосту глава уряду Борис Джонсон пообіцяв здійснити наймасштабніше реформування галузі безпеки з часів завершення холодної війни, пише видання Mirror. Передбачається «величезна технологічна модернізація» та «покращення взаємодії підрозділів збройних сил з розвідкою, поліцією та міністерством закордонних справ, щоб вони разом ефективніше запобігали загрозам з боку терористів та міжнародної організованої злочинності».

Джонсон сказав, що особисто візьме на себе контроль над цим процесом… якщо його переоберуть на посаду голови уряду.

Зі свого боку куратор питань безпеки тіньового кабінету Лейбористської партії Нік Томас-Сімондс, заявив, що термін тюремного ув'язнення не має значення, і основна увага повинна бути приділена реабілітації колишніх ув'язнених і нагляду за ними після звільнення. "Незалежно від того, чи буде засудженого звільнено через п'ять, вісім, одинадцять чи чотирнадцять років - він все одно колись буде звільнений ", - заявив він Бі-бі-сі.

Велика Британія – як і Франція, і Німеччина, і Бельгія – за останні роки пережили чимало жорстоких, добре підготовлених терактів. І те, що нині зловмисники мають вдаватися до терору за допомогою вантажівок та звичайних ножів, а замість поясів смертників мати муляжі – свідчить про те, що службам безпеки вдалося перекрити їм доступ до зброї та вибухівки. Але сам тероризм не зник. Саскія Джонс та Джек Меррітт боролися проти насильства так, як вважали найбільш ефективним – добром. Світла пам’ять.

Олександр Волинський, Київ