У Нігері бойовики напали на військову базу - 73 вбитих

Унаслідок нападу бойовиків на армійську базу на заході Нігеру загинуло щонайменше 73 військовослужбовці.

Про це повідомляє BBC.

«Бойовики вбили щонайменше 73 солдатів під час нападу на військову базу на заході Нігеру», - йдеться в повідомленні.

При цьому в міністерстві оборони Нігеру заявили про «велику кількість нейтралізованих терористів».

Читайте також: Нігерійські військові знищили 30 терористів Боко Харам

Наразі жодне з угруповань не взяло на себе відповідальність за атаку. Проте відомо про значну активність пов’язаних із "Ісламською Державою" та "Боко Харам" озброєних груп у цьому регіоні.

Фото: GETTY IMAGES