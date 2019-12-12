Нігерійські військові знищили 30 терористів Боко Харам

У Нігерії військові знищили щонайменше 30 терористів Боко Харам під час бойової операції на північному сході країни.

Про це пише Xinhua із посиланням на Військово-повітряні сили Нігерії.

Зазначається, що під час операції було знищено кілька важливих для Боко Харам будівель, зокрема один з їх тактичних штабів у місті Парісу та поселення у Гарін Маломі.

Метою авіаудару було послабити терористичну групу та позбавити її безпечних схованок і свободи дій.

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Xinhua нагадує, що Боко Харам тероризує північний схід Нігерії вже більше десятиліття. Ця терористична організація намагається створити на території найбільш населеної країни Африки ісламський халіфат.

Фото: Alpha