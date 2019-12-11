Берлін не підтверджує слова Путіна про вимогу видати чеченського командира

Представники німецьких офіційних відомств не підтверджують заяву Президента РФ Володимира Путіна про те, що Москва, нібито, вимагала видати їй колишнього чеченського польового командира, Зелімхана Хангошвілі, вбитого у серпні в Берліні.

Про це заявив в середу на брифінгу в Берліні представник Міністерства юстиції ФРН Штефан Ціммерманн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Федеральному уряду невідомо про запит російської сторони щодо видачі жертви злочину", - сказав Ціммерманн.

Офіційний представник уряду Штеффен Зайберт додав, що канцлер взяла до уваги заяву російського лідера, зроблену ним у присутності Ангели Меркель.

Речниця МЗС ФРН Марія Адебар підтвердила, що зовнішньополітичне відомство Німеччини отримало від посла РФ інформацію про готовність Москви співпрацювати в розслідуванні справи про вбивство Хангошвілі громадянином Росії.

Також вона повідомила, що рішення про оголошення персонами нон грата двох співробітників посольства РФ залишається в силі. Та додала, що про кроки російської сторони у відповідь поки не оголошувалося.

Як повідомлялося, під час спільної пресконференції лідерів нормандської четвірки 9 грудня у Парижі президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ подавала запит на видачу чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, який 2016 року перебував у Німеччині у статусі шукача притулку. Також Путін заявив, що Хангошвілі на той час перебував у розшуку як один з організаторів вибухів у московському метро, та є "дуже жорсткою і кривавою людиною". Таку заяву Путін зробив після того, як на прохання журналіста Меркель підтвердила вимогу Берліна до Москви співпрацювати в розслідуванні вбивства Хангошвілі.

23 серпня 2019 року громадянин Грузії Зелімхан Хангошвілі був вбитий у центрі Берліна пострілом у потилицю. Підозрюваного в убивстві затримали — ним виявився громадянин РФ із паспортом на ім'я Вадима Соколова. Але журналісти з’ясували, що це насправді громадянин РФ Вадим Красиков, який у 2013 році здійснив такий самий злочин у Росії, після чого був поданий у розшук, який російська влада потім відкликала.

Німецька сторона вважає, що вбивство колишнього чеченського польового командира було здійснено або за вказівкою державних органів Російської Федерації, або Автономної Чеченської Республіки, яка є частиною РФ.

4 грудня Берлін оголосив персонами нон грата двох співробітників посольства РФ через небажання співпрацювати у розслідуванні вбивства Хангошвілі.