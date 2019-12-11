Суд у США заморозив мільярди доларів на будівництво стіни з Мексикою

Окружний суд у штаті Техас заблокував рішення адміністрації президента США Дональда Трампа щодо використання мільярдів доларів для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Про це повідомляє CNN.

"Федеральний суддя у штаті Техас заблокував рішення адміністрації Трампа щодо використання мільярдів доларів з бюджету Пентагону на будівництво стіни на кордоні", - йдеться у повідомленні.

Суддя окружного суду у Західному окрузі штату Техас Девід Бріонес заявив у вівторок, що адміністрація президента не може використовувати кошти військового відомства для створення додаткових споруд на південному кордоні.

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У вересні міністр оборони США Марк Еспер доручив спрямувати 3,6 млрд доларів коштів військового бюджету на 11 проєктів, пов'язаних з будівництвом стіни на південному кордоні з Мексикою.

У позові до окружного суду у Західному окрузі штату Техас, поданому округом Ель-Пасо, штат Техас та прикордонною мережею організацій з прав людини, стверджується, що президент Дональд Трамп перевищив свої повноваження, коли він оголосив національну декларацію про надзвичайні ситуації, щоб отримати доступ до додаткових коштів для проєкту будівництва прикордонної стіни, попри схвалення виділення 1,375 млрд доларів для цього проєкту американським Конгресом.

Як повідомлялося, 27 липня Верховний суд США дозволив Білому дому виділити 2,5 мільярда доларів з бюджету міністерства оборони на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Справа дійшла до Верховного суду після того, як федеральний суддя Каліфорнії заборонив Трампу використовувати гроші з бюджету міністерства оборони для будівництва стіни на кордоні з Мексикою.