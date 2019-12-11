Під Барселоною горить хімзавод, жителів прилеглого району евакуювали
Про це повідомляє La Vanguardia.
«Масштабна пожежа, яка сталася на хімічному заводі в промисловій зоні муніципалітету Мунтурнес-дал-Бальєс зранку в середу, змусила місцеву владу евакуювати населення навколишнього району», - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці працюють одразу 20 пожежних бригад. Вогонь ще повністю не погашений. Пожежа охопила усі приміщення заводу, проте, інформації про постраждалих немає.
Через цю пожежу існує загроза викиду токсичних речовин, тож влада активувала механізм цивільного захисту на випадок витоку токсичних речовин і рекомендує жителям найближчих районів не виходити з приміщень і не відкривати вікна. Повідомляється, що хмари густого чорного диму добре видно з різних куточків у радіусі пожежі.
Про причини пожежі поки що не повідомляють.
Фото: lavanguardia.co