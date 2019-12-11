Під Барселоною горить хімзавод, жителів прилеглого району евакуювали

У муніципалітеті Мунтурнес-дал-Бальєс неподалік від Барселони сталася велика пожежа на хімічному заводі, через це місцева влада змушена була провести евакуацію у прилеглій зоні.

Про це повідомляє La Vanguardia.

«Масштабна пожежа, яка сталася на хімічному заводі в промисловій зоні муніципалітету Мунтурнес-дал-Бальєс зранку в середу, змусила місцеву владу евакуювати населення навколишнього району», - йдеться у повідомленні.

Наразі на місці працюють одразу 20 пожежних бригад. Вогонь ще повністю не погашений. Пожежа охопила усі приміщення заводу, проте, інформації про постраждалих немає.

Читайте також: У Техасі евакуювали 60 тисяч осіб через вибухи на хімзаводі

Через цю пожежу існує загроза викиду токсичних речовин, тож влада активувала механізм цивільного захисту на випадок витоку токсичних речовин і рекомендує жителям найближчих районів не виходити з приміщень і не відкривати вікна. Повідомляється, що хмари густого чорного диму добре видно з різних куточків у радіусі пожежі.

Про причини пожежі поки що не повідомляють.

Фото: lavanguardia.co