У Техасі евакуювали 60 тисяч осіб через вибухи на хімзаводі

Унаслідок двох вибухів впродовж дня на хімзаводі в місті Порт Невес, що в штаті Техас, було евакуювано 60 тисяч місцевих мешканців.

Про це повідомляє CBS News.

“Через два вибухи на хімзаводі в Техасі було наказано евакуюватися 60 тисячам людей”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок першого вибуху постраждали троє людей. Їх було госпіталізовано, але незабаром постраждалих було виписано з лікарні.

Зазначається, що в Техасі цьогоріч сталося кілька вибухів на хімічних заводах.

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Так, в результаті вибуху у Х'юстоні завод палав два дні в, а у Кросбі вибух навіть призвів до загибелі людини.

Як повідомлялося, другий вибух за пів доби пролунав у середу на хімічному підприємстві неподалік Х'юстона, одного з найбільших промислових центрів американського штату Техасу.