Стрілянина в Нью-Джерсі: нападники вбили поліціянта, ще двох поранили

Стрілянина в Нью-Джерсі: нападники вбили поліціянта, ще двох поранили

Укрінформ
Принаймні один поліціянт був убитий, ще двоє офіцерів та один цивільний поранені під час стрілянини в Нью-Джерсі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку.

Такі дані наводить прокурор округу Естер Суарес у своєму Twitter 

Водночас ЗМІ повідомляють про більшу кількість загиблих.

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Спорадичну стрілянину, яка тривала протягом години влаштувала група осіб у районі вулиці Мартіна Лютера Кінга в Джерсі-Сіті. Поліція оточила район, школи зачинено, дороги через Гудзон до Мангеттена (Нью-Йорк) перекрито.

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До операції зі знешкодження стрільця залучено поліцію Нбю-Йорка. Принаймні одного стрільця, за даними поліції, «нейтралізовано».

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