Стрілянина в Нью-Джерсі: нападники вбили поліціянта, ще двох поранили
Такі дані наводить прокурор округу Естер Суарес у своєму Twitter
The #HCPO is confirming that one police officer has been fatally shot today in #JerseyCity. Two add'l officers & one civilian have also been struck by gunfire but they are stable. Avoid the entire area surrounding MLK Blvd & Bayview Ave. More info to follow.— ProsecutorSuarezHCPO (@HCPOProsecutor) December 10, 2019
Водночас ЗМІ повідомляють про більшу кількість загиблих.
Спорадичну стрілянину, яка тривала протягом години влаштувала група осіб у районі вулиці Мартіна Лютера Кінга в Джерсі-Сіті. Поліція оточила район, школи зачинено, дороги через Гудзон до Мангеттена (Нью-Йорк) перекрито.
This is America. The only high income country in the world that allows gun lobbyists to write its nation’s gun laws.— Shannon Watts (@shannonrwatts) December 10, 2019
Jersey City pic.twitter.com/NIhhNoBdhR
До операції зі знешкодження стрільця залучено поліцію Нбю-Йорка. Принаймні одного стрільця, за даними поліції, «нейтралізовано».