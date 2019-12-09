В Іраку за ґратами побували понад 2600 учасників акцій протесту

За останні місяці в Іраку були затримані та потім звільнені 2626 учасників антиурядових акцій, що охопили країну.

Про це інформує Анадолу.

«В Іраку з 1 жовтня були затримані та згодом звільнені 2626 учасників мирних акцій... Слідство стосовно 181 демонстранта триває. Проти них висунуто різні обвинувачення», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за даними правозахисників, досьє громадян, затриманих під час акцій протесту, розглядає робоча група парламенту Іраку.

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Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок сутичок із силовиками загинули понад 400 демонстрантів.

Фото: AA