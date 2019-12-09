В Іраку за ґратами побували понад 2600 учасників акцій протесту
Укрінформ
За останні місяці в Іраку були затримані та потім звільнені 2626 учасників антиурядових акцій, що охопили країну.
Про це інформує Анадолу.
«В Іраку з 1 жовтня були затримані та згодом звільнені 2626 учасників мирних акцій... Слідство стосовно 181 демонстранта триває. Проти них висунуто різні обвинувачення», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за даними правозахисників, досьє громадян, затриманих під час акцій протесту, розглядає робоча група парламенту Іраку.
Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок сутичок із силовиками загинули понад 400 демонстрантів.
Фото: AA