Під час стрілянини у Багдаді загинули 16 протестувальників
Укрінформ
Унаслідок стрілянини з боку невідомих осіб по протестувальниках у столиці Іраку Багдаді у п'ятницю загинули шістнадцять осіб.
Про це інформує Yeni Safak.
"Загалом 16 людей загинули унаслідок збройного нападу невідомих людей у столиці Іраку Багдаді", - повідомили медики.
За їхньою інформацією, ще десятки людей під час стрілянини були поранені.
Влада Іраку поки не зробила офіційної заяви щодо нападу невідомих на демонстрантів.
Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими протягом останніх років. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у галузях освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок зіткнень із силовими структурами загинули вже понад 400 демонстрантів.
Голова уряду Іраку Адель Абдул Махді пішов у відставку.