Під час стрілянини у Багдаді загинули 16 протестувальників

Унаслідок стрілянини з боку невідомих осіб по протестувальниках у столиці Іраку Багдаді у п'ятницю загинули шістнадцять осіб.

Про це інформує Yeni Safak.

"Загалом 16 людей загинули унаслідок збройного нападу невідомих людей у столиці Іраку Багдаді", - повідомили медики.

За їхньою інформацією, ще десятки людей під час стрілянини були поранені.

Влада Іраку поки не зробила офіційної заяви щодо нападу невідомих на демонстрантів.

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку почалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими протягом останніх років. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у галузях освіти, медицини, комунальних послуг. Унаслідок зіткнень із силовими структурами загинули вже понад 400 демонстрантів.

Голова уряду Іраку Адель Абдул Махді пішов у відставку.