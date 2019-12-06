Трамп не розуміє намірів Путіна і нічого не знає про геополітику - Байден
Натомість, Трамп не розуміє цих геополітичних речей, зазначив Байден в інтерв'ю CNBC.
"Я знаю Путіна, я особисто спілкувався з Путіним. Я дивився йому в очі. Це людина, що мала одне велике бажання – покінчити з НАТО й змусити Америку віддалитися від Європи, Євроатлантичного альянсу", - зауважив Байден.
У цьому контексті він звернув увагу на позицію нинішнього глави Білого дому, який публічно заперечував, що Путін керував процесом втручання Росії в американські вибори та висловлював довіру кремлівському лідеру, а не розвідці США.
"Я не думаю, що сьогоднішній президент Сполучених Штатів має хоч якесь розуміння геополітичних проблем, - зазначив Байден. - Він нічого не знає про зовнішню політику. Він нічого не знає про ядерне стримування. Він не знає нічого".
Ексвіцепрезидент США також підкреслив, що політика нинішньої команди в Білому домі "різко послабила" позиції Сполучених Штатів у світі.
"Я дізнався, що Володимир Путін не хоче, аби я став президентом, і саме тому він витрачає багато грошей на ботів, намагаючись розповісти про мене всіляку брехню", - додав колишній віцепрезидент США.
Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
Фото: The White House