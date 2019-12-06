Лукашенко призначив чиновника з КДБ головою своєї адміністрації

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив нового голову своєї адміністрації. Ним став генерал-майор Ігор Сергієнко – перший заступник голови Комітету держбезпеки Білорусі.

Лукашенко підкреслив, що перед цим призначенням було багато дискусій та суперечок, повідомляє ОНТ.

"Що мене схилило найбільше – ваша робота у Комітеті держбезпеки була пов'язана з проблемами, якими пріоритетно займається адміністрація. Це кадри, їх чистота, політичні, соціально-політичні питання. Ви дуже добре цим володієте", – підкреслив президент Білорусі.

Лукашенко наголосив, що адміністрація – це політичний штаб президента. А ще він пов'язав призначення з "необхідністю зберегти країну".

"Ви патріот, віддана справі людина, досвідчена. Треба нам попрацювати всім так, щоб нове покоління прийшло і змогло продовжити роботу, яку ми почали, змогло зберегти країну. Зараз нам треба зберегти країну", – заявив Лукашенко.

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Як повідомлялося, Білорусь і Росія ще наприкінці 2018 року вирішили створити робочу групу з врегулювання проблемних питань та розвитку інтеграції. Раніше прем'єр-міністри двох країн говорили про те, що програму інтеграції та "дорожні карти" до неї планується представити президентам на початку грудня, можливо, 8 грудня.

16 вересня російські ЗМІ писали, що прем'єр-міністри Дмитро Медведєв і Сергій Румас нібито погодили створення єдиного Податкового та Цивільного кодексів Союзної держави. У схваленій ними програмі йшлося також про уніфікацію обліку власності, часткове об'єднання платіжних систем і єдиний регулятор ринків нафти, газу й електроенергії. З 2022 року на базі двох країн має бути створено конфедеративну державу з інтеграцією економік вище, ніж в Євросоюзі, повідомляла газета.

Пізніше Мінськ спростував повідомлення про плани об'єднатися з Москвою в конфедерацію.