У Польщі на гірськолижному курорті Щирк 4 грудня стався вибух газу в житловому будинку.

В результаті інциденту триповерхова будівля завалилася, повідомляє PolskieRadio24.

Відзначається, що трагедія сталася в середу близько 18.30 за місцевим часом (19.30 за київським часом). У будівлі також почалася пожежа. Рятувальники гасять його і розбирають уламки.

За інформацією комунального штабу пожежної охорони міста Бельсько-Бяла, під завалами будинку можуть перебувати вісім осіб, включаючи дітей.

На гірськолижному курорті в Польщі через вибух газу обвалився будинок // Фото: EPA / UPG

На місці події працюють понад сто рятувальників, а також співробітники поліції та бригади швидкої допомоги.

Як уточнив представник Польської газової компанії (PSG) Артур Міхневич, причиною вибуху могли стати роботи щодо буріння газопроводу сторонньою компанією.