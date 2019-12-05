На гірськолижному курорті в Польщі через вибух газу обвалився будинок
В результаті інциденту триповерхова будівля завалилася, повідомляє PolskieRadio24.
Відзначається, що трагедія сталася в середу близько 18.30 за місцевим часом (19.30 за київським часом). У будівлі також почалася пожежа. Рятувальники гасять його і розбирають уламки.
За інформацією комунального штабу пожежної охорони міста Бельсько-Бяла, під завалами будинку можуть перебувати вісім осіб, включаючи дітей.На гірськолижному курорті в Польщі через вибух газу обвалився будинок // Фото: EPA / UPG
На місці події працюють понад сто рятувальників, а також співробітники поліції та бригади швидкої допомоги.
Як уточнив представник Польської газової компанії (PSG) Артур Міхневич, причиною вибуху могли стати роботи щодо буріння газопроводу сторонньою компанією.
W Szczyrku trwa akcja ratownicza. Psy ratownicze na razie nie są wykorzystywane ze względu na duże zarzewie ognia. Trwają poszukiwania poszkodowanych przy użyciu sprzętu elektronicznego pic.twitter.com/OAJ0Ws7mEL— Łukasz Klimaniec (@LKlimaniec) December 4, 2019