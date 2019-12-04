В Афганістані вбили главу японської гуманітарної організації
Укрінформ
Керівник діючої в Афганістані японської неурядової гуманітарної організації Peace Japan Medical Services Тетсу Накамура був поранений у середу зранку під час нападу в Джелалабаді і помер від отриманих ран.
Про це повідомляє AVA.
«Голова японської неурядової гуманітарної організації Peace Japan Medical Services Тетсу Накамура був поранений у Джелалабаді в середу зранку під час збройного нападу. Невдовзі він помер від поранень», - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, як повідомляється, в результаті нападу загинули п'ятеро супутників Накамури. Всі вони – теж члени цієї японської організації, але місцеві.
Слід зауважити, що жодне з діючих в Афганістані збройних угруповань наразі не взяло на себе відповідальність за цей напад.