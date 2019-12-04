У Конгресі США підтримали резолюцію проти участі Росії у самітах G7

Палата представників Конгресу США ухвалила резолюцію, в якій закликала не допустити участі РФ у майбутніх самітах G7, доки вона порушує територіальну цілісність сусідів і стандарти демократичних суспільств.

Про це повідомляє The Hill.

«У вівторок Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки підтримала резолюцію, в якій виступає проти допущення Росії до участі у майбутніх самітах G7. За проголосувало 339, а проти – 71 конгресмен», - йдеться у повідомленні.

Ця резолюція була представлена конгресменом від Республіканської партії Альбіо Сайресом після того, як 26 серпня 2019 року президент Дональд Трамп оголосив про намір запросити президента Росії на саміт G7 у наступному році.

У документі Палата представників заявляє про свою незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, засуджує агресивні дії Росії в Україні, включаючи незаконну окупацію Криму і дестабілізацію на Сході України, засуджує атаки Кремля на демократичні суспільства в усьому світі.

У резолюції також міститься заклик до всіх лідерів країн "Великої сімки" не допустити повернення Росії, аж поки вона не припинить окупацію суверенної території України, включаючи Крим, і не припинить свої атаки на демократичні інституції в усьому світі».

Як повідомлялося, у серпні президенти США та Франції Дональд Трамп та Емманюель Макрон у телефонній розмові домовилися повернути Росію до «Великої сімки» уже в наступному році. Уряди Німеччини та Великої Британії виступили з критикою цього рішення.

Зокрема, президент США Дональд Трамп заявляв, що не виключає запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт "Групи семи" наступного року як гостя.

Російського президента не запрошують на засідання G7 з моменту окупації Криму в березні 2014 року.

Нині членами "Великої сімки" є США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. Це об'єднання існує з 1975 року.