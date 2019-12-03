Тайфун на Філіппінах забрав життя двох людей
Укрінформ
Щонайменше двоє людей загинули внаслідок руйнівного тайфуну “Каммурі”, що вирує на Філіппінах.
Про це повідомляє агенція VNA.
"Щонайменше двоє людей загинули внаслідок тайфуну “Каммурі”, що накрив Філіппіни 2 грудня", - поінформували в місцевій поліції.
Тайфун пронісся південною частиною столиці країни Маніли. Міжнародне летовище у Манілі довелося закрити, майже 500 рейсів було скасовано.
Близько 340 тисяч людей довелося евакуювати.
Фото: Inquirer