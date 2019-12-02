Тайфун "Каммурі" вдарив по Філіппінах – сотні тисяч евакуйованих
Укрінформ
Через тропічний тайфун "Каммурі" на Філіппінах, в епіцентрі якого швидкість вітру сягає 240 кілометрів за годину, вже евакуйовано близько 200 тисяч осіб.
Про це повідомляє BBC.
"Тайфун "Каммурі" призвів до потужних зсувів грунту в центральних районах Філіппін, на південному узбережжі острова Лусон. Близько 200 тисяч місцевих мешканців евакуйовані", - йдеться в повідомленні.
Окрім цього, зазначається, що з ранку вівторка роботу міжнародного аеропорту столиці країни Маніли буде зупинено на 12 годин.
За даними синоптиків, місцями швидкість вітру сягає 240 кілометрів за годину.
Як повідомлялося, через негоду 2-3 грудня на Філіппінах тимчасово не працюватимуть багато шкіл та державних установ.
Фото: BBC