Тайфун "Каммурі" вдарив по Філіппінах – сотні тисяч евакуйованих

Через тропічний тайфун "Каммурі" на Філіппінах, в епіцентрі якого швидкість вітру сягає 240 кілометрів за годину, вже евакуйовано близько 200 тисяч осіб.

Про це повідомляє BBC.

"Тайфун "Каммурі" призвів до потужних зсувів грунту в центральних районах Філіппін, на південному узбережжі острова Лусон. Близько 200 тисяч місцевих мешканців евакуйовані", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, зазначається, що з ранку вівторка роботу міжнародного аеропорту столиці країни Маніли буде зупинено на 12 годин.

За даними синоптиків, місцями швидкість вітру сягає 240 кілометрів за годину.

Як повідомлялося, через негоду 2-3 грудня на Філіппінах тимчасово не працюватимуть багато шкіл та державних установ.

Фото: BBC