На півночі Філіппін евакуюють тисячі людей - наближається тайфун

У філіппінській провінції Кагаян оголосили евакуацію мешканців через наближення тайфуну, п'ять тисяч осіб вже залишили свої домівки.

Про це повідомляє AFP.

"Щонайменше 5000 осіб залишили свої будинки, з наближенням тайфуну "Калмегі" на півночі Філіппін наприкінці вівторка," - йдеться у повідомленні.

За прогнозами, до провінції Кагаян насувається інший тайфун, що підійде за декілька днів після "Калмегі". Синоптики вважають, що другий шторм варто очікувати до четверга. "Калмегі" почне вирувати на півночі країни зі швидкістю 120 км/год.

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Прогнозується, що сильні дощі спровокують повені на річках, зруйнують дороги у провінції Кагаян.

"Ми очікуємо повалення дерев та підтоплення будинків внаслідок повені", - заявив керівник поліції провінції Аріель Кіланг.

Фото: EPA-EFE