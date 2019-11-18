У понеділок на Філіппінах стався землетрус силою в 5,9 балів.

Про це повідомляє Volcano Discovery.

"Землетрус магнітудою 5,9 зафіксували неподалік від філіппінського міста Малінгао у цей понеділок", - йдеться в повідомленні.

За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів був розташований в 83 кілометрах від міста Малінгао і залягав на глибині 20 км. Населення міста становить 1,12 млн людей.

Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.