На Філіппінах стався землетрус
Укрінформ
У понеділок на Філіппінах стався землетрус силою в 5,9 балів.
Про це повідомляє Volcano Discovery.
"Землетрус магнітудою 5,9 зафіксували неподалік від філіппінського міста Малінгао у цей понеділок", - йдеться в повідомленні.
За даними сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів був розташований в 83 кілометрах від міста Малінгао і залягав на глибині 20 км. Населення міста становить 1,12 млн людей.
Дані про можливих постраждалих і руйнування поки не надходили.