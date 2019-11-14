Поблизу Індонезії стався землетрус, існує загроза цунамі
Укрінформ
Поблизу Індонезії між островами Галмагера та Сулавесі стався землетрус магнітудою 7,1 , місцева влада видала попередження про цунамі.
Про це повідомляє The Epoch Times.
"Геологічна служба США (USGS) заявила, що землетрус магнітудою 7,1 стався поблизу Індонезії в четвер, через що було видано попередження про цунамі", - йдеться у повідомленні.
Епіцентр землетрусу зафіксували на північ від міста Тернате, між островами Галмагера та Сулавесі.