Поблизу Індонезії стався землетрус, існує загроза цунамі

Поблизу Індонезії між островами Галмагера та Сулавесі стався землетрус магнітудою 7,1 , місцева влада видала попередження про цунамі.

Про це повідомляє The Epoch Times.

"Геологічна служба США (USGS) заявила, що землетрус магнітудою 7,1 стався поблизу Індонезії в четвер, через що було видано попередження про цунамі", - йдеться у повідомленні.

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Епіцентр землетрусу зафіксували на північ від міста Тернате, між островами Галмагера та Сулавесі.