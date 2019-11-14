У Страсбурзі вдруге за тиждень стався землетрус
Укрінформ
У Страсбурзі та прилеглих комунах уже вдруге за тиждень стався землетрус.
Невеликі поштовхи мешканці відчули напередодні пізно ввечері, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
За даними Національної мережі сейсмічного спостереження (ReNaSS), о 23.42 середи було зафіксовано землетрус магнітудою 2,6.
Мешканці в місті, а також у прилеглих комунах, відчули незначну вібрацію будинків.
Як повідомляв Укрінформ, 12 листопада у Страсбурзі було зафіксовано землетрус магнітудою 3,3. Жертв та руйнувань спричинено не було.