Прем’єр Фінляндії подав у відставку

Прем’єр Фінляндії подав у відставку

Укрінформ
Прем’єр-міністр Фінляндії Антті Рінне подав президенту країни заяву про відставку.

Про це повідомляє Helsinki Times.

"Прем’єр-міністр Антті Рінне подав президенту Саулі Ніісте заяву про відставку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання, президент відставку Рінне прийняв.

Зазначається, що відставка зумовлена критикою уряду у зв'язку із страйком поштової служби в країні.

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Серед ймовірних наступників Рінне - міністр транспорту і зв'язку Санна Марін та депутат Антті Ліндман.

Фото: Jussi Nukari – Lehtikuva

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