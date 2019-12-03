Прем’єр Фінляндії подав у відставку
Укрінформ
Прем’єр-міністр Фінляндії Антті Рінне подав президенту країни заяву про відставку.
Про це повідомляє Helsinki Times.
"Прем’єр-міністр Антті Рінне подав президенту Саулі Ніісте заяву про відставку", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє видання, президент відставку Рінне прийняв.
Зазначається, що відставка зумовлена критикою уряду у зв'язку із страйком поштової служби в країні.
Серед ймовірних наступників Рінне - міністр транспорту і зв'язку Санна Марін та депутат Антті Ліндман.
Фото: Jussi Nukari – Lehtikuva