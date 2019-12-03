Сенат затвердив нового міністра енергетики США

Сенат США схвалив призначення Дена Бройлета на посаду міністра енергетики замість Ріка Перрі.

Про це повідомляє The Hill.

"Сенат підтвердив, що Ден Бройлет очолить міністерство енергетики (DOE), коли Рік Перрі залишить відомство через питання до його діяльності в Україні", - йдеться у повідомленні.

До цього Бройлет працював заступником міністра енергетики.

Читайте також: Міністр енергетики США Рік Перрі завершив свою роботу у відомстві

Як повідомляв Укрінформ, у жовтні президент США Дональд Трамп заявив, що планує висунути Бройлета замість Перрі, який очолював це міністерство й також неофіційно відповідав за український напрям політики американської адміністрації. Глава Міністерства енергетики США Рік Перрі 1 грудня офіційно залишив посаду.