Міністр енергетики США Рік Перрі завершив свою роботу у відомстві

Міністр енергетики США Рік Перрі завершив свою роботу у відомстві

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Укрінформ
Глава Міністерства енергетики США Рік Перрі 1 грудня офіційно покинув свій пост.

Про це міністр написав у Twitter.

"Для мене було честю і привілеєм усього життя служити в адміністрації президента Дональда Трампа у якості міністра. Спасибі моїй дружині, моїм дітям і американському народу за те, що дозволили мені служити", - зазначив Перрі.

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У своєму зверненні він зазначив, що вважає США провідною країною у світі з виробництва енергії.

У якості наступника Перрі Трамп висунув Дена Бруйетта. Планується, що його кандидатуру затвердять у понеділок, 2 грудня.

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