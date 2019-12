Міністр енергетики США Рік Перрі завершив свою роботу у відомстві

Про це міністр написав у Twitter.

"Для мене було честю і привілеєм усього життя служити в адміністрації президента Дональда Трампа у якості міністра. Спасибі моїй дружині, моїм дітям і американському народу за те, що дозволили мені служити", - зазначив Перрі.

Serving as Secretary of @ENERGY under @realDonaldTrump has been the honor of a lifetime. Today the U. S. leads the world in energy production, we launched AI & Cyber Security Offices, & made environmental progress unseen for decades cleaning up the legacy of the Manhattan Project. pic.twitter.com/UQ13uc5Tji