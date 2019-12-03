Експрезидента США Картера знову госпіталізували

Колишній глава Білого дому 95-річний Джиммі Картер потрапив до лікарні через інфекцію.

Про це повідомляється на сайті заснованої колишнім американським лідером неурядової організації Carter Center.

«Колишній президент США Джиммі Картер у вихідні був доставлений до медичного центру Phoebe Sumter, штат Каліфорнія, для лікування інфекції сечовивідних шляхів. Він почувається краще і очікує швидкого повернення додому», - йдеться у заяві.

Коли саме медики планують виписати Картера, не уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Картер потрапив до лікарні у зв'язку з тиском, який підвищився внаслідок попередніх травм.

Джиммі Картер народився 1924 року. У 1977-1981 рр. він був президентом Сполучених Штатів Америки.

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