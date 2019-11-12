95-річний експрезидент США Картер опинився в лікарні

Колишній глава Білого дому Джиммі Картер потрапив до лікарні у зв'язку з тиском, який підвищився внаслідок попередніх травм.

Про це повідомили у Carter Center, передає кореспондент Укрінформу.

"Колишнього президента США Джиммі Картера ввечері доставили до шпиталю Університету Еморі для процедури зниження внутрішньочерепного тиску, викликаного кровотечею внаслідок недавніх падінь", - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що процедура запланована на ранок вівторка. "Президент Картер відпочиває у комфортних умовах, поруч з ним перебуває дружина Розалін", - уточнили в Carter Center.

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Джиммі Картер народився 1924 року. У 1977-1981 рр. він був президентом Сполучених Штатів Америки.