Конституційний суд Азербайджану перевірить правомірність розпуску парламенту

Конституційний суд Азеррбайджану має намір перевірити правомірність рішення парламенту саморозпуститися і провести дострокові вибори.

Про це повідомляє Кавказький вузол.

«Конституційний суд Азербайджану перевірить на відповідність Основному закону країни звернення Національних зборів до президента про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів», - йдеться в повідомленні.

На думку юристів і політиків, розпуск парламенту може бути неправомірним.

Аналітики зазначають, що дострокові вибори сильно обмежать можливості опозиції увійти в парламент і тільки посилять правлячу владу в Азербайджані.

Як повідомляв Укрінформ, парламент Азербайджану в понеділок, 2 грудня, прийняв рішення про свій розпуск і звернення до президента країни Ільхама Алієва про проведення в країні позачергових парламентських виборів.

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Проєкт звернення було виставлено на голосування і прийнято 99 голосами.

Парламент Азербайджану складається зі 125 депутатів, обраних за мажоритарною системою. У нинішньому скликанні засідають 69 депутатів від правлячої партії.