У Канаді через снігопад зіткнулися майже 40 авто, є загиблий і постраждалі
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Укрінформ
Унаслідок зіткнення 40 автомобілів через негоду у провінції Онтаріо загинуло одна, ще до 20 осіб постраждали.
Про це повідомляє Globalnews із посиланням на місцеву поліцію.
“Одна людина загинула в результаті масштабного зіткнення автомобілів на автобані біля Кінгстона у неділю після обіду”, - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, йдеться про зіткнення до 40 автомобілів.
Як повідомили у госпіталі Кінгстона, до них прибуло майже 20 людей з незначними травмами.
Відомо, що аварія в Онтаріо сталася на тлі негоди й попередження про снігопади в регіоні.
Фото: @OPP_ER