У Канаді через снігопад зіткнулися майже 40 авто, є загиблий і постраждалі

Унаслідок зіткнення 40 автомобілів через негоду у провінції Онтаріо загинуло одна, ще до 20 осіб постраждали.

Про це повідомляє Globalnews із посиланням на місцеву поліцію.

“Одна людина загинула в результаті масштабного зіткнення автомобілів на автобані біля Кінгстона у неділю після обіду”, - йдеться у повідомленні.

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За даними правоохоронців, йдеться про зіткнення до 40 автомобілів.

Як повідомили у госпіталі Кінгстона, до них прибуло майже 20 людей з незначними травмами.

Відомо, що аварія в Онтаріо сталася на тлі негоди й попередження про снігопади в регіоні.

Фото: @OPP_ER