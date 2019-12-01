Кількість загиблих в аварії на Забайкаллі зросла до 19

Кількість загиблих в аварії на Забайкаллі збільшилася до 19.

Про це повідомили "Інтерфаксу" в МНС Росії.

«За уточненими даними, в автобусі перебували 43 пасажири і водій. Загинули 19 осіб, з них дві дитини. Госпіталізували 14 осіб, троє у тяжкому стані», - повідомили у відомстві.

Як повідомлялося раніше, у неділю близько 15:00 за місцевим часом в Сретенському районі Забайкальського краю Російської Федерації пасажирський автобус упав з моста. Порушено кримінальну справу.

Фото: МНС Росії