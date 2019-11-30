У Молдові вимагають відставки міністра оборони, який вихваляв бойовиків ОРДЛО

Опозиція Молдови вимагає відставки міністра оборони Віктора Гайчука за те, що той у публічному виступі поставив у приклад «бойовий дух» проросійських бойовиків на Донбасі.

Про це повідомляє портал Молдавские ведомости.

«Блок ACUM вимагає відставки міністра оборони Віктора Гайчука. Проєкт резолюції з цього приводу від імені фракції блоку ACUM вніс до парламенту віцеспікер Міхай Попшой», - ідеться в повідомленні.

Як зазначив Попшой, через кілька днів після затвердження нового уряду «з'явився запис, на якому міністр у приклад армії Молдови ставить бійцівський дух сепаратистських і неконституційних сил Донбасу».

Такими висловлюваннями, на думку депутата, міністр Гайчук підтримує боротьбу сепаратистів і найманців Донбасу проти легітимного і конституційного уряду України та «симпатизує агресії проти суверенної держави».

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Попшой передав проєкт резолюції про відставку міністра оборони голові парламенту. Протягом 14 днів має бути вирішено, коли документ винесуть на обговорення. За законом, для проєкту резолюції про вотум недовіри одному з міністрів потрібні підписи 15 депутатів, а для відставки - 51 голос (у парламенті Молдови - 101 депутат).