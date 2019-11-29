Землетрус в Албанії: вже 900 постраждалих

Кількість постраждалих унаслідок землетрусу в Албанії зросла до 900 осіб.

Про це повідомляє Albanian Daily Newsіз посиланням на МОЗ країни.

“Нині близько 900 постраждалих від землетрусу перебувають у лікарнях, серед яких 731 у госпіталі Дурреса”, - заявили у міністерстві.

У відомстві додали, що медзакладу у Дурресі за останню добу доправили 52 осіб.

Зазначається, що медики також прибули на понад 1100 викликів громадян після стихійного лиха.

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Раніше повідомлялося про 50 загиблих і 750 потерпілих.

Як повідомлялося, 26 листопада на адріатичному узбережжі Албанії стався потужний землетрус. Поштовхи відчувалися в Косово та Греції.

Фото: faktor.al