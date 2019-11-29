Прем'єр Іраку подає у відставку

Прем'єр-міністр Іраку Аділ Абдул-Махді заявив, що подасть у відставку на тлі антиурядових протестів, під час яких загинули щонайменше 408 людей.

Про це повідомляє Rudaw із посиланням на заяву Абдула-Махді.

“Прем'єр-міністр Іраку Аділ Абдул-Махді 29 листопада опублікував заяву, в якій йдеться про те, що він незабаром подасть до парламенту Іраку свою заяву про відставку”, - йдеться у повідомленні.

Абдул-Махді працював на посаді прем'єр-міністра з жовтня 2018 року.

Наразі невідомо чи парламент прийме його відставку.

Раніше стало відомо, що з початку антиурядових протестів в Іраку загинули вже 408 людей, ще понад 15 тисяч отримали поранення.

Як повідомляв Укрінформ, антиурядові протести в Іраку розпочалися 1 жовтня. Вони стали наймасштабнішими за останні роки. Люди вийшли на вулиці, протестуючи проти корупції, безробіття, проблем у сферах освіти, медицини, комунальних послуг.