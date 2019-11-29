Недовіру до вакцинації назвали головною загрозою для здоров’я європейців

Головним викликом, з яким стикається система охорони здоров’я в ЄС, є сумніви європейців у необхідності та доцільності вакцинації.

Про це йдеться у доповіді, присвяченій стану охорони здоров’я в країнах ЄС, оприлюдненій на сайті Єврокомісії.

«Сумніви щодо вакцинації є головною загрозою для громадського здоров’я по всій Європі. Цю загрозу можна подолати шляхом покращення обізнаності щодо охорони здоров’я, протидії дезінформації та активному залученню до цієї роботи медичних працівників», - йдеться у документі.

Ще однією важливою проблемою у сфері охорони здоров'я названо нездатність найбільш уразливих пацієнтів користатися перевагами мобільної медицини та інших цифрових засобів - через відсутність доступу до належних електронних ресурсів.

Відповідно до доповіді, до трійки найнагальніших проблем також належить різниця у доступності медичних послуг у різних країнах ЄС.