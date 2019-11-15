Батьків у Німеччині законодавчо зобов’язали вакцинувати дітей проти кору

Німецький Бундестаг в четвер проголосував за проєкт Закону федерального уряду про захист від кору, який передбачає обов'язкову вакцинацію дітей, які відвідають дитячі заклади.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За" це проголосувало 459 депутатів, "проти" - 89 депутатів, 105 утрималися.

З 1 березня 2020 року, коли закон набуде чинності, батькам, які не зроблять щеплення дітям, загрожуватиме штраф у розмірі до 2500 євро, а також можливе виключення їх дітей із дитячого закладу. Зі школи, з огляду на загальну обов’язкову освіту, виключити неможна.

Але не тільки діти будуть повинні проходити вакцинацію проти кору. Правила розповсюджуються також на персонал у дитячих садках та школах. Також обов'язковою буде вакцинація для мешканців та працівників притулків для біженців та медичних установ.