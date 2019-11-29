Засудженому за корупцію експрезиденту Бразилії додали п'ять років в'язниці

Суд у Бразилії збільшив термін ув'язнення колишнього президента Луїса Інасіу Лула да Сілви, засудженого за хабарництво, на п'ять років.

Про це повідомляє Telesur.

“Регіональний суд у Порту-Алегрі ухвалив рішення збільшити тюремний строк для колишнього президента Луїса Інасіу Лула да Сілви в корупційній справі з 12 років і 11 місяців до 17 років 1 місяця і 10 днів”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що експрезидент має право подати апеляцію.Сам Лула да Сілва заперечує вину.

Як повідомлялося, у 2016 році колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва був засуджений до дев'яти з половиною років ув'язнення у справі про отримання хабарів у великих розмірах та відмивання грошей.

У січні 2018-го верховний суд збільшив термін до 12 років і одного місяця. У квітні того року Лула да Сілва почав відбувати покарання у в'язниці міста Курітіба. Однак 8 листопада 2019 року експрезидент вийшов на волю за рішенням суду - поки апеляція на вирок за корупцію проходить усі інстанції.