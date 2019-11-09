Експрезидент Бразилії вийшов на свободу після 18 місяців в'язниці

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який відбував покарання за корупцію, 8 листопада вийшов на свободу.

Про це повідомляє BBC.

«Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва вийшов на волю після більш як 18 місяців ув'язнення», - йдеться в повідомленні.

Федеральний верховний суд ухвалив, що да Сілва зможе перебувати на волі до остаточного розгляду апеляцій в його справі усіма інстанціями.

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8 листопада він вийшов з в'язниці, біля стін якої його зустрічали натовпи шанувальників.

Експрезидент Бразилії Лула да Сілва був також фаворитом на минулорічних президентських виборах, однак був ув'язнений після участі у великому корупційному скандалі. В результаті в президентських перегонах переміг ультраправий кандидат Жаір Болсонаро.

Фото: Agencia Estado via Xinhua