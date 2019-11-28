Зеленський привітав американців з Днем подяки
Вітання розміщено на сторінці глави держави у Twitter.
"Вдячність перетворює незнайомців на друзів, рутину на радість, а маленькі перемоги - на історію. З Днем подяки всіх, хто сьогодні відзначає це свято!" - написав Зеленський.
День подяки – одне з найпопулярніших свят у США, яке відзначається щороку в четвертий четвер листопада.
Головними складовими Дня подяки є благодійні справи (обов'язково потрібно зробити пожертву на користь знедолених), сімейний обід із неодмінною індичкою та гарбузовим пирогом, відвідання церкви, а також велелюдний парад у Нью-Йорку. Від Дня подяки в США розпочинається святковий сезон, і стартує він зі славнозвісної "чорної п’ятниці", коли в магазинах розпочинається сезон передріздвяних знижок.
Фото: Getty Images