Зеленський привітав американців з Днем подяки

Президент України Володимир Зеленський привітав з Днем подяки жителів США та усіх, хто відзначає це свято.

Вітання розміщено на сторінці глави держави у Twitter.

"Вдячність перетворює незнайомців на друзів, рутину на радість, а маленькі перемоги - на історію. З Днем подяки всіх, хто сьогодні відзначає це свято!" - написав Зеленський.

День подяки – одне з найпопулярніших свят у США, яке відзначається щороку в четвертий четвер листопада.

Головними складовими Дня подяки є благодійні справи (обов'язково потрібно зробити пожертву на користь знедолених), сімейний обід із неодмінною індичкою та гарбузовим пирогом, відвідання церкви, а також велелюдний парад у Нью-Йорку. Від Дня подяки в США розпочинається святковий сезон, і стартує він зі славнозвісної "чорної п’ятниці", коли в магазинах розпочинається сезон передріздвяних знижок.

Фото: Getty Images