Сьогодні відзначають Всесвітній день співчуття, а в США - День подяки

Всесвітній дев США відзначають День пСьогодні світова спільнота відзначає Всесвітній день співчуття.одякинь співчуття базується на концепції ахімси. Це означає ненасильство, не травмування або відсутність бажання завдати шкоди будь-яким життєвим формам. До речі, філософія ненасильства Махатми Ганді сформувалася саме під впливом концепції ахімси.

Окрім того, ініціатори Всесвітнього дня співчуття закликають не стільки до зменшення зла в світі, а до змін у діях людей, адже, на їх думку, боротися треба проти самого зла, а не з людьми, що його творять.

Щороку, в четвертий четвер листопада, в США відзначають День подяки – одне з найпопулярніших свят у країні.

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День подяки вперше відзначався в 1621 році англійськими колоністами, що мешкали в Плімутській колонії. Попередня зима була надзвичайно важкою – холод, голод, виснажливі хвороби – колоністи її ледве пережили. Наближалася нова зима, знову була невизначеність, загроза смерті. Тоді губернатор Вільям Бредфорд вирішив підняти дух своїх підлеглих і організував перший День подяки. Свято спільно відзначили британські колоністи та їхні сусіди-індіанці, завдяки яким, власне, і вижила Плімутська колонія в свою першу голодну зиму. Згодом традиція вкорінилася, пуритани додали до цього свята глибокий релігійний смисл – вони бачили в ньому нагоду подякувати Господу за милість.

В 1941 році Конгрес США прийняв біль, згідно з яким День подяки повинен відзначатися кожного четвертого четверга листопада. 26 грудня 1941 року президент Рузвельт підписав цей біль, встановивши, таким чином, діючу й по сьогодні схему.

Головними складовими Дня подяки є благочинні справи – ти маєш зробити хоч якусь пожертву на користь знедолених; сімейний обід з неодмінною індичкою та гарбузяним пирогом, відвідини церкви, а також велелюдний парад у Нью-Йорку. Від Дня подяки в США розпочинається святковий сезон, що включає в себе Різдво і Новий Рік. І стартує він зі славнозвісної «чорної п’ятниці», коли в магазинах розпочинається сезон передріздвяних знижок.