Грузія головуватиме у Комітеті міністрів РЄ

Грузія під час шестимісячного головування у Комітеті міністрів Ради Європи зосередиться на імплементації чотирьох пріоритетів, включаючи захист прав дітей.

Про це йдеться у пріоритетах головування Грузії у Комітеті міністрів Ради Європи (КМРЄ) до травня 2020 року, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Грузія обрала чотири пріоритети для свого головування: права людини та захист довкілля; громадянська участь у процесі ухвалення рішень; дружня юстиція для дітей, а також зміцнення демократії через освіту, культуру та залучення молоді», - заявили у грузинському головуванні.

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До середини травня 2020 року у КМРЄ головуватиме міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані.

15 травня 2020 року Грузія передасть головування Греції.